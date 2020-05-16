Продажи топлива в Москве снизились на 20% во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/31ad0d14-9727-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные автозаправки за апрель 2020 года реализовали в среднем на 20% меньше топлива, чем в феврале, говорится в проведённом оператором фискальных данных «Платформа ОФД» исследовании.

Больше всего спрос упал на бензин Аи-92 (в денежном выражении — на 24%), меньше всего — на дизельное топливо (на 15% в денежном выражении). При этом средний чек покупки дизельного топлива вырос на 17%. Средний чек по другим видам топлива в апреле снизился, особенно на газ, на 7%, на Аи-92 и Аи-95 — снизился меньше, на 1%, до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно, передаёт РИА Новости.

Апрель 2020 года был объявлен нерабочим в России в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, с 4 по 8 мая 2020 года средние розничные цены на бензин марки Аи-92 на российской территории опустились на 4 копейки. Таким образом, цена на этот вид топлива сейчас составляет 45,9 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.