https://static.news.ru/photo/ae402abe-e426-11e9-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/Global Look Press

Камчатские общественники при поддержке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона намерены обязать администрацию Кроноцкого государственного заповедника отстрелить порядка 500 медведей, обитающих в районе Курильского озера. По их мнению, количество медведей там превышено вдвое, что представляет опасность для человека.

Общественники действительно настаивают на отстреле, аргументируя тем, что медведи несут угрозу человеку, — сообщил ТАСС замдиректора по охране заповедника Владимир Халманов.

Он подчеркнул, что с таким требованием сталкивается впервые и не считает, что медведи представляют угрозу населённым пунктам, так как у них достаточно рыбы для пропитания и нет необходимости покидать территорию заповедника.

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатки поддерживает требование активистов и заявляет о превышении максимальной численности медведей в заказнике более чем вдвое. Халманов же считает, что эти цифры ошибочны и основаны на нормативах численности для охотничьих угодий.

Как писал News.ru, научная группа, отправившаяся в поход к озеру Киси под Магаданом, подверглась нападению медведя. Один из студентов серьёзно пострадал. Как рассказали очевидцы, животное влезло в палатку и попыталось утащить Николая Максимова, учащегося второго курса магистратуры Института естественных наук СВФУ. Хищник вцепился молодому человеку в плечо, однако товарищ студента схватил его за ноги и не дал вытащить на улицу. На шум сбежались остальные участники экспедиции. Они отпугнули животное, а потом убили его.