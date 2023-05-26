На Камчатке раскрыли убийство, совершенное в 1997 году Следователи задержали на Камчатке виновников убийства 26-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Камчатке спустя 26 лет завершилось расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшему к смерти, рассказали KP.RU в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ. Преступление было совершенно в 1997 году, его раскрытию помогли показания новых очевидцев, в результате были задержаны двое жителей Петропавловска-Камчатского.

В пресс-службе рассказали, что 28 мая 1997 года в Петропавловске-Камчатском у здания общежития в Космическом проезде было обнаружено тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было заведено уголовное дело, однако расследование пришлось приостановить из-за того, что не удалось установить причастных.

Спустя 26 лет благодаря показаниям новых очевидцев специалисты возобновили расследование, собрали достаточную доказательную базу, организовали розыск подозреваемых и вышли на их след. В результате были задержаны двое жителей Петропавловска-Камчатского, которые в итоге признали свою вину.

Мужчины рассказали, что вместе с погибшим распивали алкоголь в одном из местных заведений. На каком-то этапе между ними возник конфликт, который перерос в уличную драку. Мужчина получил не менее 19 ударов по жизненно важным органам и скончался от полученных травм. Подозреваемые скрылись. Теперь им грозит по 15 лет тюрьмы.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали подозреваемого в убийстве 36-летней женщины и ее семилетней дочери. Об их исчезновении стало известно еще в 2016 году. Задержанный являлся любовником женщины.