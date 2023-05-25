На Херсонском направлении посчитали иностранных наемников Число иностранных наемников на Херсонском направлении достигло 500

На правом берегу Днепра в Херсонской области расположились около 500 иностранных наемников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В их числе поляки, англичане, а также экстремисты, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

По информации, полученной от источников, находящихся на правом берегу Днепра, в мае на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников — поляков, англичан, а также боевиков «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона», — заявил источник агентства.

Он добавил, что в самом Херсоне на сегодняшний день находятся до 100 наемников, в Чернобаевке — 100, и еще 300 человек разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны. По словам источника в российских силовых структурах, наемники размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, группами до 10 человек в каждом доме.

Ранее Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что они не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.