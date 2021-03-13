На Байкале группе туристов потребовалась помощь спасателей из-за метели

https://static.news.ru/photo/b8b2cbf6-84a1-11eb-bc00-96000091f725_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов из 12 человек, которые не смогли самостоятельно добраться до берега из-за штормового ветра.

По данным ГУ МСЧС по региону, путешественники ночевали в палатке на Малом море неподалёку от острова Огой.

На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут, — сообщили в ведомстве.

Вслед за аномальным теплом на Иркутскую область обрушилась непогода. Так, 14 марта на протяжении всего дня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель и снег. Спасатели помогают автомобилистам, которые потеряли направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. В крупных городах на юге региона отменили празднование Масленицы, а на улицах Иркутска коммунальные службы убирают с дорог рухнувшие дорожные знаки, баннеры и ветки.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами.