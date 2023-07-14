Мужчина, пырнувший собутыльника 23 раза, пытался уйти от следствия Под Калининградом мужчина 23 раза ударил ножом собутыльника, оскорбившего его сожительницу

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Уголовное дело по статье об убийстве возбудили против 43-летнего жителя города Советска в Калининградской области, сообщает Telegram-канал регионального управления СКР. Мужчина признался, что в мае 2022 года в СНТ «Восход» избил и зарезал 56-летнего собутыльника, который во время застолья оскорбил его сожительницу. На теле убитого насчитали 23 ножевых удара.

В процессе застолья мужчина оскорбил сожительницу обвиняемого, в связи с чем фигурант сначала избил оппонента, а затем нанес ему не менее 23 ударов ножом в область груди и спины. От полученных ранений мужчина скончался. Обвиняемый же с сожительницей с места преступления скрылись, — сообщает пресс-служба УСКР.

Тело убитого было обнаружено лишь 7 июня. Его искала инспектор УФСИН, которая осуществляла за ним надзор. Ранее мужчина был приговорен судом к исправительным работам.

Изначально обвиняемый и его сожительница пытались скрыть свою причастность к убийству. Женщина пыталась сбить следствие с толку, заявив, что мужчину убили два человека, собиравшие металлом. Но в ходе расследования обман был разоблачен. Против сожительницы обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.

В марте житель подмосковных Мытищ непредумышленно убил своего товарища. Тот во время распития алкогольных напитков заявил, что собутыльник является геем, за что был избит. Бездыханное тело мужчина обнаружил на следующий день на своей кухне.