Россиянин убил товарища из-за обвинений в гомосексуальности Житель Мытищ убил товарища из-за обвинений в гомосексуальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковных Мытищ по имени Константин (36 лет) непредумышленно убил своего товарища Геннадия (44 года), передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». По информации канала, мужчины снимали вместе одну квартиру на улице Советской. Товарищи часто распивали алкоголь, во время одной из таких посиделок Геннадий назвал Константина геем. Мужчина не стерпел такого оскорбления и избил соседа. Тело без признаков жизни он нашел уже утром.

В один из вечеров между друзьями случился конфликт. Нетрезвый скандал привел к смерти: Евгений назвал Константина геем — последний не стерпел сравнения с представителем ЛГБТ и избил друга. Наутро он обнаружил Евгения без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Константин сам пошел в отделение полиции и признался в содеянном.

Ранее в Павловском Посаде обнаружили труп полураздетого мужчины с травмами на лице. По одной из версий, мужчина замерз насмерть, находясь в нетрезвом состоянии.

Труп погибшего 36-летнего мужчины обнаружила за поликлиникой № 2 местная жительница, когда утром выгуливала свою собаку. По предварительным данным, погибшего избили в местной рюмочной, вынесли на улицу и оставили в снегу, из-за чего он замерз насмерть.