Муфтий Саратовской области попал в больницу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/50dd478a-77b5-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов госпитализирован с коронавирусом. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Недомогание Бибарсов почувствовал в конце мая. Он обратился к медикам и прошёл тест на COVID-19. Результат анализа оказался положительным, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) региона.

Там также отметили, что с целью профилактики распространения коронавируса проведение коллективных намазов было приостановлено во всех мечетях и молельных домах с 26 марта. Религиозная и просветительская деятельность переведена в удалённый формат, благотворительная работа в Рамадан проводилась с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований.

Всего в области выявлено 3174 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1,2 тысячи пациентов, жертвами инфекции стали 34 человека.

В России, согласно последним данным, выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Как писал ранее NEWS.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил священника одной из церквей Кубани в заражении коронавирусом 35 прихожан. По его словам, тот вёл службу и контактировал с другими людьми, зная о наличии у него инфекции.