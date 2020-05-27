Москвичам с 1 июня могут позволить гулять по очереди три раза в неделю

https://static.news.ru/photo/6a31de2c-a022-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома будет составлен свой график прогулок, он будет размещён на сайте mos.ru.

Планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной. А в утренние часы — с пяти до девяти утра — без ограничений, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Окончательный порядок прогулок должен быть утверждён распорядительным документом правительства Москвы.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы выступили с предложением возобновить работу части сферы услуг на территории столицы с понедельника, 1 июня. Об этом 27 мая сообщил мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что позволить возобновить работу планируют для той части сферы услуг, что не требует длительного контакта, например, для химчисток или ремонтных мастерских. Кроме того, с этого же дня московские власти предложили возобновить деятельность всей непродовольственной торговли в столице.

Также мэр столицы заявил, что горожанам собираются разрешить прогулки «по особому графику». Как сказал Собянин, для жителей Москвы сейчас очень важно получить возможность выходить из дома после длительной изоляции.