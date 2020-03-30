https://static.news.ru/photo/773d54bc-72b8-11ea-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники в форме с надписью «Охрана» потребовали от пенсионерки в Останкинском районе Москвы одну тысячу рублей за молчание о якобы нарушении карантина. Пожилая женщина вышла на улицу.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мошенники потребовали у пенсионерки предъявить документы. У женщины их не оказалось, тогда злоумышленники заявили, что якобы вызовут полицию.

Свидетель инцидента рассказал, что «договориться» лжеохранникам предложил сын женщины. Затем он увёз пенсионерку на машине.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет злоумышленников.

В Москве и Подмосковье с вечера 29 марта действует режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Можно выходить на улицу только для покупки продуктов в ближайшем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных не дальше ста метров от места проживания, а также выходить на улицу, чтобы выкинуть мусор. Также можно покидать дома в случае обращения за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни или здоровью.

NEWS.ru писал, что аналогичный режим ввели в Санкт-Петербурге.