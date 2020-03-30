Злоумышленники в форме с надписью «Охрана» потребовали от пенсионерки в Останкинском районе Москвы одну тысячу рублей за молчание о якобы нарушении карантина. Пожилая женщина вышла на улицу.
Как
Свидетель инцидента рассказал, что «договориться» лжеохранникам предложил сын женщины. Затем он увёз пенсионерку на машине.
Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет злоумышленников.
В Москве и Подмосковье с вечера 29 марта действует режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Можно выходить на улицу только для покупки продуктов в ближайшем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных не дальше ста метров от места проживания, а также выходить на улицу, чтобы выкинуть мусор. Также можно покидать дома в случае обращения за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни или здоровью.
NEWS.ru писал, что аналогичный режим ввели в Санкт-Петербурге.
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