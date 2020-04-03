Мосгорсуд нашёл недостатки в иске против столичной мэрии

https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о недостатках в иске против мэрии Москвы из-за введения режима самоизоляции. Документ был оставлен без движения.

По словам Солоповой, заявитель сможет вновь обратиться в суд после устранения недостатков. Ранее в Мосгорсуд поступил иск от гражданина Дмитрия Кисиева. Он заявил, что действия правительства нарушают российское законодательство.

Защита истца также подчеркнула, что ограничения не свободу передвижения граждан могут быть введены только после объявления карантина и соответствующего предписания главного санитарного врача.

NEWS.ru сообщал ранее о планах мэра Москвы Сергея Собянина ввести жёсткий карантин на территории города.