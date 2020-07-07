Медики пожаловались на ужасные условия для зараженных коронавирусом в Уяре

https://static.news.ru/photo/2ed1a2b2-c094-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: crbuyar.ru

Представители Минздрава сообщили о начале проверки в больнице города Уяр в Красноярском крае. Причиной стал видеоролик, который опубликовали врачи и пациенты инфекционного отделения.

На видеозаписи они пожаловались на невыносимые условия труда и невозможность лечения больных с коронавирусом. Однако власти утверждают, что в Уяр не доставляют пациентов с COVID-19. Их везут в больницу Канска.

Мы сдохнем здесь. Мы не знаем, что делать, помогите нам кто-нибудь, — цитирует одну из героинь видеоролика НТВ.

После публикации видеозаписи в больницу с проверкой приехала комиссия из Минздрава, а главный врач уволился. По словам проверяющих, отделения клиники находятся в ужасном состоянии.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Уяре погибла врач-гинеколог со стажем в 34 года. Ей отказались делать компьютерную томографию лёгких, объяснив, что она «не влезет» в аппарат.