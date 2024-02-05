Ми-8 потерпел крушение в Карелии: что известно, нашли ли экипаж

Фото: МЧС РФ

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии, сообщила пресс-служба МЧС. Что известно о судьбе воздушного судна на данный момент — читайте в материале NEWS.ru.

Последняя связь с вертолетом

Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находились три человека.

«В ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. <...> В готовности самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», — говорится в заявлении.

Борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он летел из Петрозаводска в Вытергу. Примерно в 20:35 связь оборвалась. Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, однако трудные погодные условия затрудняют работу. К месту следует группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.

Поиски пропавшего Ми-8

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места поиска пропавшего вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Сейчас там работают экстренные службы. На кадрах видно, что посреди заснеженной площадки стоят несколько специальных автомобилей. У некоторых включены «мигалки».

Уточняется, что пропавший вертолет направлялся в Вытергу на соревнования. Предварительно, на борту везли спасателей из Петербурга. Воздушное судно ушло на дозаправку в Петрозаводск, но по пути в конечный пункт «замолчало», поясняет телеканал.

«Промоина и часть фюзеляжа»: вертолет нашли в озере

Вертолет МИ-8, пропавший в Карелии над Онежским озером, нашли недалеко от первоначального места поиска, сообщает пресс-служба МЧС. Там уточнили, что обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

«Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники <...> Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета», — отметили в ведомстве.

К утру на место находки отправят водолазов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон» (глубина погружения до 300 метров).

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