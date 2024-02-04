Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии Вертолет МЧС Ми-8 перестал выходить на связь над Онежским озером в Карелии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии, сообщает пресс-служба МЧС. Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находятся три человека.

Борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он летел из Петрозаводска в Вытергу. Примерно в 20:35 связь оборвалась. Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, однако трудные погодные условия затрудняют работу. К месту следует группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.

Ранее на трассе в Брянской области совершил аварийную посадку вертолет. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что воздушное судно задело линию электропередачи, что привело к обесточиванию четырех районов. Никто не пострадал.

До этого в Ставропольском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. Причиной происшествия стал отказ двигателя. На борту находились пилот и линейный трубопроводчик, они проводили плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения, экипаж не пострадал.

Кроме того, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. На борту находились пять человек, они получили травмы различной степени тяжести.