Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Фото: Ольга Дегтерева/РИА Новости

Обломки вертолета Ми-2

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. В результате происшествия пострадали два человека, погибших нет. Всего на борту находились пять человек. Причины ЧП в настоящий момент неизвестны.

Вертолет совершил посадку в 325 км от села Жиганск Жиганского района Якутии. Координаты известны, судно находится в горной местности.

В ходе организованного взаимодействия установлено, что вертолет вылетел из участка Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о двух пострадавших, — говорится в сообщении МЧС.

В конце августа в Челябинской области разбился вертолет Ми-8, жертвами крушения стали три человека. По словам губернатора региона Алексея Текслера, борт принадлежал Федеральной службе безопасности России. Предполагается, что причиной крушения вертолета стал отказ техники, что подтверждается словами очевидцев. Они утверждали, что перед падением вертолет болтало из стороны в сторону.