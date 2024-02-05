Поиск пропавшего вертолета МЧС в Карелии засняли на видео В Сети появилось видео поиска пропавшего Ми-8 в Карелии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места поиска пропавшего вертолета МЧС Ми-8 в Карелии. Сейчас там работают экстренные службы.

На кадрах видно, что посреди заснеженной площадки стоят несколько специальных автомобилей. У некоторых включены «мигалки».

Уточняется, что пропавший вертолет направлялся в Вытергу на соревнования. Предварительно, на борту везли спасателей из Петербурга. Воздушное судно ушло на дозаправку в Петрозаводск, но по пути в конечный пункт «замолчало», поясняет телеканал.

Ранее вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии. Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находилось три человека.

Сообщалось, что борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он летел из Петрозаводска в Вытергу, но примерно в 20:35 связь оборвалась. Были организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, однако трудные погодные условия усложнили задачу. К операции подключилась группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.

До этого в Ставропольском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. Причиной происшествия стал отказ двигателя. На борту находились пилот и линейный трубопроводчик, они проводили плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения, экипаж не пострадал.