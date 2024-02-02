Педагога обвинили в совращении 11-летнего школьника: что вскрыла переписка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В поселке Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в совращении четвероклассника, запретные отношения раскрылись благодаря обнаруженной переписке в мессенджере. Что известно об этой истории, какой срок грозит учительнице, что вскрыла их переписка и как отреагировали в Госдуме?

Что известно о «любви» школьника и учительницы из Ленобласти

Мать четвероклассника узнала об отношениях сына и молодой учительницы из их переписки в мессенджере WhatsApp. Как отмечается, ребенок общался с педагогом на откровенные темы, а непосредственно учебные моменты практически не поднимались.

«Позже он (школьник. — NEWS.ru) признался маме, что влюбился в свою новую классную руководительницу почти сразу, в сентябре 2023 года, когда она только пришла на работу. Парень оказывал учительнице знаки внимания, делал комплименты, и к концу октября учительница начала отвечать ему тем же. Говорила приятные вещи, а затем начала гладить по голове», — отмечается в публикации Telegram-канала Baza.

Отмечается, что с ноября они стали запираться в кабинете на перемене, совершая развратные действия. Кроме того, четвероклассник и учительница отправляли друг другу интимные фото.

«Отношения развивались стремительно. Уже с ноября преподавательница и четвероклассник закрывались в кабинете на переменке, целовались и совершали развратные действия, не снимая одежду. Как рассказал мальчик (и подтвердила учительница), у них было не менее 10–15 встреч в классном кабинете. Общались они не только лично, но и в мессенджере: признавались в любви, отправляли друг другу нюдсы», — подчеркивается в публикации.

Как уточняет Baza, запретные отношения продолжались до 31 января. В этот день мать мальчика увидела компрометирующую переписку. Женщина сразу же обратилась к директору школы и в полицию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно об учительнице, какой срок ей грозит

Известно, что молодая учительница три года назад окончила педагогический колледж. Она успела поработать в петербургской школе и детском саду в Ленинградской области.

«Сама учительница лишь три года назад окончила педагогический колледж. После обучения она работала в школе в Санкт-Петербурге и в саду в городе Кудрово», — сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, после этой истории девушку задержали правоохранители. В отношении молодой учительницы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Как отреагировали на табу-скандал в Госдуме

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что 25-летнюю учительницу необходимо уволить и наказать по закону. По словам парламентария, в России нужна психологическая подготовка и специальное тестирование будущих педагогов.

«Это вопрос об отсутствии проверок будущих педагогов на их морально-психологическую готовность стать педагогом. Он должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов — отличные люди. Но 1% постоянно пытается набросить тень на остальных. Нужна психологическая подготовка, тестирование. К сожалению, этот случай не единичный. Раньше были партийные комиссии, беседы. А сейчас диплом получил, и все, а вдруг он извращенец? Нужны профессиональные собеседования», — уверен Милонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Депутат также выразил сомнения в адекватности учительницы, начавшей отношения с четвероклассником. Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, подобный союз — это табу.

«Понятно, что парню 11 лет, значит, все это затеяла она. Я знаю случаи, когда в своих молодых учителей влюблялись старшеклассницы, а когда достигали 18 лет, выходили за них замуж и жили до гробовой доски, счастливо воспитывая своих детей. Сейчас, при согласии родителей, можно выходить замуж после 16 лет. Но когда 11-летний — это табу, это психика не на месте. Ее нужно проверить на адекватность», — констатировал Виталий Милонов.

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