Пропавший в Карелии вертолет МЧС нашли В Карелии нашли промоину и часть фюзеляжа пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Вертолет МИ-8, пропавший в Карелии над Онежским озером, нашли недалеко от первоначального места поиска, сообщает пресс-служба МЧС. Там уточнили, что обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники <...> Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета, — отметили в ведомстве.

К утру на место находки отправят водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон» (глубина погружения до 300 метров).

До этого вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии. Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находилось три человека.

Позднее в Сети появилось видео с места поиска пропавшего вертолета. На кадрах видно, что посреди заснеженной площадки стоят несколько автомобилей экстренных служб. У некоторых включены «мигалки», то и дело в объектив видеокамеры попадают спасатели.

Известно, что борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он летел из Петрозаводска в Вытергу, но примерно в 20:35 связь оборвалась. Были организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, однако трудные погодные условия усложнили задачу. К операции подключилась группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.