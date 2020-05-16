Власти Москвы назвали преждевременными разговоры о смягчении самоизоляции

https://static.news.ru/photo/230010c8-975d-11ea-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти считают, что говорить об ослаблении режима самоизоляции после 31 мая можно будет с середины следующей недели.

По словам первого замруководителя аппарата мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, власти взаимодействуют с Роспотребнадзором по этому вопросу.

Но всё-таки примерно до 21-22 числа [мая], наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время, — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что нужно подождать две недели после майских праздников и потом принимать какие-то решения. Именно по этой причине срок самоизоляции в Москве был продлён до 31 мая.

NEWS.ru писал, что столичные власти отменят около 400 штрафов за нарушение самоизоляции ночью. Люди были оштрафованы за то, что не отвечали на запрос идентификации. Об этом заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко журналистам РИА Новости. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Москве было выявлено более 70 тысяч нарушителей карантина.