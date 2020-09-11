Мэрия Хабаровска на митинге в поддержку Фургала насчитала 700 протестующих

https://static.news.ru/photo/60abc58a-f4b8-11ea-93b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Очередной несанкционированный митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошёл в краевом центре. По мнению городских властей, количество участников акций постоянно снижается, что подтвердилось и 12 сентября.

На площадь Ленина вышло около 700 человек, — сообщила пресс-служба мэрии.

Власти Хабаровска отмечают, что требования митингующих «остаются прежними». Подсчитано, что за всё время протестов местные силовики составили 178 административных протоколов, 23 человека арестовали.

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы о продлении срока его ареста до 9 декабря. По версии следствия, в 2004–2005 годах чиновник организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат законодательной думы Геннадий Савочкин задержан по подозрению в мошенничестве в Хабаровске. Он входил в узкий круг приближённых бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Задержание Савочкина может быть напрямую связано со следственными действиями по уголовному делу о незаконной деятельности владельцев и сотрудников ООО «Торэкс-Хабаровск».