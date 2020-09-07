Защита Фургала обжаловала продление его ареста

https://static.news.ru/photo/dc07a89e-f0de-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы о продлении срока его ареста. Об этом заявил один из представителей защиты экс-чиновника Михаил Карапетян.

Он отметил, что юристы считают судебное постановление «необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса».

Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны, — цитирует Карапетяна ТАСС.

Адвокат уточнил, что дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

Вместе с тем в пресс-службе районного суда уточнили, что апелляционная жалоба в интересах Фургала пока не поступала.

Фургалу, который был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, в 2004–2005 годах чиновник организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела. Однако экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным.

3 сентября, как писал NEWS.ru, Басманный суд продлил арест Фургала на три месяца — до 9 декабря.