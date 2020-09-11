Бывший депутат заксобрания из окружения Фургала задержан в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/9dc8cc86-f479-11ea-957c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Депутат законодательной думы Геннадий Савочки задержан по подозрению в мошенничестве в Хабаровске. Он входил в узкий круг приближённых бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Задержание Савочкина может быть напрямую связано со следственными действиями по уголовному делу о незаконной деятельность владельцев и сотрудников ООО «Торэкс-Хабаровск», сообщает Пятый канал.

Указанные лица могут быть причастны к хищению крупной суммы на заводе «Амурсталь». Предприятие на данный момент разорилось, из штата уволились уже более двух десятков человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд столицы принял решение о смягчении меры пресечения бывшему деловому партнёру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.