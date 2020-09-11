Бывший депутат заксобрания из окружения Фургала задержан в Хабаровске

Депутат законодательной думы Геннадий Савочки задержан по подозрению в мошенничестве в Хабаровске. Он входил в узкий круг приближённых бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Задержание Савочкина может быть напрямую связано со следственными действиями по уголовному делу о незаконной деятельность владельцев и сотрудников ООО «Торэкс-Хабаровск»,
Указанные лица могут быть причастны к хищению крупной суммы на заводе «Амурсталь». Предприятие на данный момент разорилось, из штата уволились уже более двух десятков человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд столицы принял решение о смягчении меры пресечения бывшему деловому партнёру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
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