Мэр Новоуральска сообщил о гибели отца троих детей в ходе спецоперации

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Парфирьев Валерий

E1.ru сообщил со ссылкой на главу Новоуральска Вячеслава Тюменцева, что в ходе спецоперации на Украине погиб 55-летний житель города Валерий П., у него осталось трое детей. Издание отмечает, что в октябре он отправился в зону СВО в качестве добровольца. По словам мэра, погибший был настоящим мужчиной с большой буквы и отправился на Украину в силу своего профессионального опыта, когда была объявлена частичная мобилизация. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Он всегда был ответственным, порядочным, инициативным сотрудником, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Имел ведомственные награды, — рассказал глава Новоуральска.

Валерий П. приехал в Новоуральск в 1989 году, работал на Уральском автомоторном заводе. С 1985-го по 1993 год проходил службу по контракту в воинской части, после этого семь лет служил во вневедомственной охране, затем еще девять лет работал в полиции Невьянска. Находясь на пенсии, мужчина занимался предпринимательством.

Прощание с погибшим добровольцем пройдет в Новоуральске 9 декабря.

20 ноября стало известно о гибели 41-летнего уроженца Татарстана в ходе спецоперации. Военнослужащий погиб 12 ноября в результате артиллерийского удара украинской армии.