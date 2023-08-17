Меликов обсудил с Путиным проблему электроснабжения в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания президиума Госсовета обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике. В ходе беседы с журналистами Меликов выразил надежду, что глава государства даст соответствующее поручение для решения этого вопроса, передает ТАСС.

Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации — температуры за [плюс] 40, — растет, и нужно принимать экстренные меры, — сказал глава Дагестана.

По его мнению, проблемы с электроснабжением связаны с «немыслимым» износом в энергетическом комплексе. А оборудование нуждается в замене, подчеркнул Меликов. За последнее время в Дагестане участились случаи протестов, из-за отключения света жители выходили на улицы не менее пяти раз.

Надеюсь, мы в ближайшее время такие консультации проведем и необходимые меры по стабилизации энергоснабжения будут приняты. Но самое главное, чтобы была принята, она есть, программа повышения надежности, — добавил он.

Ранее в Дагестане установилась аномально жаркая погода. Энергетики приняли решение ввести временные отключения света, чтобы «избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии». Протестующие вышли на улицу, перекрыли движение, использовав для этого деревянные поддоны. Одна из демонстранток заявила, что света нет уже три дня.