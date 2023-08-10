Протесты в Дагестане: когда появится электричество, что обещают власти

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Жители Махачкалы, которые вчера, 9 августа, перекрыли улицу Магомеда Гаджиева из-за перебоев с электричеством, нарушают закон и «добавляют проблем». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Что происходит в российском регионе и почему люди выходят на улицу?

Что известно об акции протеста в Дагестане и почему нет электричества

В республике с 7 августа установилась аномально жаркая погода. Энергетики приняли решение ввести временные отключения света, чтобы «избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии». Протестующие вчера вечером, 9 августа, вышли на улицу, перекрыли движение, использовав для этого деревянные поддоны. Одна из демонстранток заявила, что света нет уже три дня.

Полиция призывала людей разойтись и стала убирать перегородки. Затем по поручению главы правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова к протестующим вышли министр энергетики и тарифов Марат Шихалиев, представители мэрии и руководство ПАО «Россети — Северный Кавказ — Дагэнерго».

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обратился к местным жителям, которые вышли на улицу.

«Хочу обратиться к тем, кто нарушает закон, перекрывая улицы. Такие „формы диалога“ только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона», — написал он.

Также глава региона отметил, что в Дагестане каждое лето идет огромная нагрузка на сети, которые «пока не выдерживают испытания».

«Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче», — добавил он.

Что власти Дагестана обещают местным жителям и когда появится электричество

В администрации Ленинского района Махачкалы 9 августа призвали людей не поддаваться панике и заявили, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация, но пообещали помощь пострадавшим от «энергетического коллапса».

«Завтра будет организован выезд с руководством Администрации и депутатским корпусом для оказания помощи пострадавшим от энергетического коллапса», — сказано в сообщении.

Глава МЧС республики Нариман Казимагамедов на заседании оперативного штаба обратил внимание на «огромное количество» жалоб от жителей на отсутствие электричества и призвал своевременно сообщать жителям об отключениях.

Сергей Меликов отметил, что уже обратился к руководителю ПАО «Россети» Андрею Рюмину с просьбой ускорить аварийно-восстановительные работы и модернизировать сети.

«Людям необходимо видеть зримые результаты как можно скорее, это оправданный и обоснованный запрос общества. В то же время необходимо посмотреть правде в глаза: объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим!» — заявил глава региона.

Также Меликов добавил, что обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ.

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