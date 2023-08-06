В Дагестане засняли гуляющего на улице мужчину, обклеенного евро

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В дагестанском Каспийске местные жители засняли на видео гражданина, который облачился в костюм, обвешанный купюрами евро. Видеозапись с его променадом вдоль здания новостройки опубликовал канал «Росскандал» и многие махачкалинские сообщества.

Разъяснений от перфомансиста в Сети не появилось, и не установлена его личность. Судя по тому, что в кадре появляется бренд девелопера и рекламный плакат, есть вероятность, что видеозапись — дело рук маркетологов.

Ранее в московском Парке Горького двое мужчин-блогеров решили снять видео, на котором в голом виде нападают на посетительниц места отдыха. В итоге блогерам пришлось бежать за своими штанами к лавочке, чтобы одеться и спастись от возмущенных «жертв». Разгневанная посетительница парка решила снять блогеров на видео и первой опубликовать в Сети запись произошедшего.

В феврале В Москве пьяный мужчина напал на 14-летнюю девочку, работавшую промоутером. Подросток днем 9 февраля в костюме ежика раздавала листовки. Мужчина начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства.