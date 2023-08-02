Жених с другом оказались скованными наручниками на свадьбе в Дагестане «Baza»: в Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ, сообщает Telegram-канал «Baza». Видео инцидента попало в сеть.

Как пишет канал, в Дагестане «крадут» не только невест, но и женихов, чтобы взять за них «выкуп» у родственников и друзей. Мужчина на видео захотел спасти друга от похищения и приковал его наручниками, а потом забыл, куда спрятал ключи. В результате ему пришлось участвовать в свадебном танце вместе с виновниками торжества.

Позже ключи были найдены.

Преподаватель хореографии Ольга Лопатина заявила, что первый танец молодоженов получится качественным, если его продумать до мелочей. Она отметила, что необходимо чувствовать своего партнера и музыку, поэтому важно заранее начать готовить танец.

Телеведущая Роза Сябитова ранее заявила, что с момента знакомства до свадьбы должен пройти год. За это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. По ее мнению, предложение обязательно должен делать мужчина.

Ранее эксперты NEWS.RU дали советы, как подобрать свадебное платье по фигуре в соответствии с ожидаемой в день бракосочетания погодой, а также подходящее к выбранному стилю торжества.