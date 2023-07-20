Работа аэропорта Махачкалы оказалась под угрозой из-за беспилотника

Фото: vk.com/mcx.aero

Аэропорт Махачкала

Неопознанный беспилотник едва не парализовал работу аэропорта Махачкалы, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, аппарат кружил на высоте 1000 метров над воздушной гаванью, фиксируя все происходящее. Сотрудники аэропорта не успели подать сигнал тревоги, так как спустя пять минут дрон улетел в неизвестном направлении.

По данным Mash, инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Беспилотник был замечен сотрудниками службы безопасности аэропорта, они передали информацию в правоохранительные органы. Вылеты и прилеты не были приостановлены, в настоящее время аэропорт регионального центра Дагестана работает в штатном режиме.

Прапорщик береговой обороны ранее заметил неизвестный беспилотник в небе над секретной воинской частью под Калининградом, где располагается ракетная бригада. Она прикрывает регион с моря. Полиция устанавливает примерное место взлета аппарата.

Политолог Алексей Ванифатов ранее предложил запретить ночные авиарейсы в России ради борьбы с украинскими беспилотниками. По словам эксперта, львиная доля атак БПЛА происходит именно в темное время суток, когда внимание специалистов ПВО падает. Также политолог предлагает выстроить систему радиолокаторов на границе и внутри страны для выявления и подавления дронов на всех высотах.