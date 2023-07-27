Житель Дербента потерял на улице восемь миллионов рублей Житель Дербента потерял 8 млн рублей и попросил нашедшего оставить себе лишь часть денег

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Житель Дербента выронил из автомобиля на улицу 8 миллионов рублей и попросил нашедшего деньги вернуть их за вознаграждение, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, полная сумма потери составила 8 млн 340 тысяч рублей, а невезучий дагестанец считает, что нашедшему хватит и 340 тысяч.

Местный предприниматель по имени Гаджи, торгующий телефонами, перед закупкой новой партии собрал нужные средства, уточнил канал.

Гаджи приготовил деньги, положил их в водительскую дверцу, но затем план по закупу пришлось отложить: в какой-то момент деньги, судя по всему, выпали из дверцы, когда он в очередной раз выходил из машины, — рассказал Telegram-канал.

Предприниматель проехал по всему своему дневному маршруту, однако денег не нашел. Тогда он дал объявление, где пообещал нашедшему отдать 340 тысяч рублей, остальные деньги попросил вернуть.

Ранее эксперт в области IT Артем Геллер рассказал NEWS.ru, что в интернете распространился новый тип финансовых пирамид, действующий под видом онлайн-игр. По его словам, среди подобных программ встречаются, к примеру, бизнес симуляторы, которые предлагают игроку построить город или открыть новый тип бизнеса. В том числе туда вкладываются реальные деньги, которые в итоге теряются.