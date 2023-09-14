Медик ВСУ проведет в тюрьме несколько десятков лет за убийство пенсионера

Фото: СК РФ

Медик Вооруженных сил Украины отправится в колонию строгого режима на 22 года за убийство пенсионера в Мариуполе, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры. Соответствующий вердикт вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики. Украинец признан виновным по двум статьям.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2-го взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова. Он признан виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступление в марте прошлого года. На территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича он расстрелял 69-летнего мужчину, который скончался на месте.

Ранее приговор также был вынесен военнослужащему морской пехоты ВСУ, который убил 14 мирных жителей. Его приговорили в пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. В марте 2022 года обвиняемый открыл огонь по гражданскому автомобилю. В результате действий военного погиб, в том числе, маленький ребенок.