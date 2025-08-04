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04 августа 2025 в 10:07

Камчатский вулкан вновь выбросил столб пепла на четыре километра

МЧС: вулкан Крашенинникова снова выбросил пепел на высоту четырех километров

Фото: Артем Шелдовицкий/РИА Новости

На Камчатке вулкан Крашенинникова продемонстрировал активность, выбросив столб пепла на высоту четырех километров, сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале. Это уже второй подобный инцидент в течение последних суток.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, — сказали в МЧС.

Согласно официальным данным, выброс произошел днем 4 августа. В настоящее время вблизи вулкана не зафиксировано присутствия туристических групп. Для авиации установлен оранжевый уровень опасности, что требует особого внимания со стороны воздушных судов, пролетающих в данном районе.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил о потенциальной опасности для туристов, направляющихся в Долину гейзеров, если изменится направление ветра. В настоящее время ветер дует в безопасную сторону, но ситуация может измениться. Ученый сообщил, что на вулкане фиксируется вершинное извержение с парогазовыми выбросами. По мнению специалистов, активизация вулкана связана с землетрясением, зарегистрированным 30 июля.

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