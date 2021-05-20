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МЧС сообщило о надвигающейся на Москву грозе

18:10, 20 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь, гроза с порывистым ветром до 17 м/с ожидаются в Москве в четверг, 20 мая. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Экстренное предупреждение о надвигающейся на столицу непогоде будет действовать до 21:00.

При этом в МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а родителям — не оставлять детей без присмотра, говорится в предупреждении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 19 мая можно ожидать подход холодного атмосферного фронта с дождями. После этого в столичный регион станут поступать порции воздуха «с другими температурными характеристиками», из-за чего в Москве значительно похолодает.

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