МЧС сообщило о надвигающейся на Москву грозе

https://static.news.ru/photo/2a84deae-b981-11eb-93ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь, гроза с порывистым ветром до 17 м/с ожидаются в Москве в четверг, 20 мая. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Экстренное предупреждение о надвигающейся на столицу непогоде будет действовать до 21:00.

При этом в МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а родителям — не оставлять детей без присмотра, говорится в предупреждении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 19 мая можно ожидать подход холодного атмосферного фронта с дождями. После этого в столичный регион станут поступать порции воздуха «с другими температурными характеристиками», из-за чего в Москве значительно похолодает.