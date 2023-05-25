Мать успокаивала плачущую дочь и убила ее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница поселка Ленинский Тульской области пыталась успокоить двухмесячную дочь, но случайно ее убила, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, мать на пару секунд закрыла ребенку рот рукой, после чего малышка сразу уснула.

Собеседник телеканала рассказал, что двухмесячная девочка сильно плакала, однако успокоилась почти сразу, как мать закрыла ей рот. После этого женщина уложила девочку спать и заподозрила неладное лишь спустя час.

По информации источника, мать заметила посиневшую дочь и вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Екатеринбурге 24-летний местный житель задушил двухлетнюю падчерицу. Мать ребенка ушла на работу, а отчим остался с девочкой дома. По его словам, девочка стала плакать, и отчим не мог ее успокоить. Тогда он закрыл ей рот ладонью и перекрыл дыхательные пути.

До этого Якутский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы 34-летнюю няню, обвиняемую в истязании двух несовершеннолетних. С 9 по 21 января 2023 года, она присматривала за детьми 2018 и 2020 годов рождения, регулярно причиняла им физические и психические страдания — била их, а также совершала другие насильственные действия. Отмечается, что женщина делала это из личной неприязни.