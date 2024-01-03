Мать бросила детей в холодном доме и уехала праздновать Новый год На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница села Подгорное на Алтае уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей одних в неотапливаемом доме и без еды, сообщило управление СК России по региону. В итоге новорожденный мальчик замерз насмерть, другой двухлетний ребенок госпитализирован. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения. Двухлетний мальчик был доставлен в одно из отделений республиканской больницы, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется, — сказано в публикации.

В отношении 21-летней матери возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, а также работу с данной семьей органов системы профилактики района, дать оценку ее эффективности.

Ранее в Москве на балконе жилого дома было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения. Со слов бабушки, несколько дней назад во время купания в ванне девочка случайно захлебнулась. После этого женщина вместе с матерью ребенка перенесла труп на балкон.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в Проезде Карамзина. О произошедшем бабушка рассказала знакомому, который и обратился в правоохранительные органы. У 17-летней матери погибшей есть еще один ребенок. В ведомстве добавили, что также проводится проверка исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних.