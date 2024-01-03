Тело малолетнего ребенка обнаружили на балконе жилого дома в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на балконе жилого дома было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Со слов бабушки несовершеннолетней, несколько дней назад во время купания в ванне девочка случайно захлебнулась. После этого женщина вместе с матерью ребенка перенесла труп на балкон.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в Проезде Карамзина. О произошедшем бабушка рассказала знакомому, который и обратился в правоохранительные органы. У 17-летней матери погибшей есть еще один ребенок. В ведомстве добавили, что также проводится проверка исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске ребенок 2018 года рождения защемил язык машинкой для стрижки ногтей. На место происшествия вызвали спасателей, которые разобрали устройство и помогли пострадавшему высвободиться.

Кроме того, в Кемеровской области восьмилетний ребенок попал под колеса грузовика во время катания с горки. Пострадавший скатился на надувной «ватрушке» прямо перед проезжающим большегрузом, вследствие чего погиб.