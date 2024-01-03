В Новосибирске ребенок защемил язык машинкой для стрижки ногтей

Фото: vk.com/mass

В Новосибирске ребенок защемил язык машинкой для стрижки ногтей, говорится в группе аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Спасатели разобрали устройство и передали его родителям.

Инцидент произошел 2 января в Кировском районе на улице Александра Чистякова. Дошкольник 2018 года рождения засунул язык в устройство, предназначенное для маникюра, и не смог самостоятельно вытащить его обратно.

Родители не стали сразу вызывать скорую помощь. После освобождения ребенка спасатели рекомендовали обратиться к врачам.

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