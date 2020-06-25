Массовые мероприятия в Москве могут возобновиться не раньше июля

Массовые мероприятия в столице могут разрешить не раньше июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мы рассмотрим возможность проведения массовых мероприятий в июле, не раньше, — заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что хочется вернуться к ярким красочным мероприятиям и фестивальным площадкам.
Градоначальник также заявил, что подстраивать данные по ситуации с коронавирусом невозможно. Он подчеркнул, что уменьшается число больных, которые находятся в тяжёлом состоянии. За неделю количество пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) снизилось на 21%.
Число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию в Москве остаётся прежним, несмотря на то что еженедельно число заболевших снижается, отметил Собянин.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.
За сутки в столице коронавирус был подтверждён у 885 человек, скончались ещё 12 человек. По данным оперативного штаба, с начала пандемии коронавирус в Москве подтвердился у 217 791 человека, излечились 142 194, умерли 3669.
NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор отметил положительную тенденцию с COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен