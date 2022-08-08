Массовая драка со стрельбой в Ленинградской области попала на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Массовая драка со стрельбой произошла в ночь на 8 августа в городе Мурино Ленинградской области, пишут «Известия». Известно как минимум об одном пострадавшем. На опубликованном в Сети видео видно, как две группы молодых людей устроили драку, в которой приняли участие не менее 20 человек. Один из них в ходе конфликта применил пистолет.

Информацию о произошедшем подтвердили в МВД по региону. Там уточнили, что после инцидента был госпитализирован 26-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Некоторые СМИ сообщили, что в потасовке якобы принимал участие боец ММА Артем Тарасов, однако сам спортсмен опроверг эту информацию и уточнил, что был на месте происходящего, но в драке не участвовал и попытался заступиться за одного из пострадавших.

В ночь на 28 июля массовая драка произошла в подмосковной Балашихе. Конфликт на улице Брагина, который разгорелся после кражи прохожими телефонов у двух женщин, длился с трёх до пяти часов утра. За женщин вступились несколько мужчин, после чего перепалка переросла в массовую драку с участием почти 15 человек. Участники конфликта били друг друга, даже когда на место приехали силовики. В больницу попали, по некоторым данным, три человека.