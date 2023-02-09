Mash: ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные уже в третий раз атаковали инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В публикации говорится, что нынешняя атака производилась группой боевых дронов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По нашей информации, целью украинских БПЛА была линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи. Летели они этой ночью на малой высоте, — говорится в сообщении.

Канал пишет, что российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» обнаружил и сбил дроны ВСУ. На данный момент обломки беспилотника ищут в лесу недалеко от линейно-диспетчерской станции.

1 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным канала, ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково». В месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения и временно лишилась электроснабжения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

3 февраля, по информации Mash, по нефтепроводу «Дружба» были выпущены четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Представитель «Транснефти» Игорь Демин опроверг сообщения об обстреле ВСУ нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В компании подчеркнули, что трубопровод работает в штатном режиме.