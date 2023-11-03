Mash: ВСУ попытались атаковать Крым сразу 16 беспилотниками

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Крым. По его информации, ВСУ запустили сразу 16 беспилотников со стороны Херсонской области, все они были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash уточнил, что обломки двух беспилотников повредили остекление жилого дома в поселке Первомайское, также сообщается о небольшом пожаре. В публикации говорится, что несколько дронов рухнули на животноводческую ферму. По данным канала, никто не пострадал.

Mash добавил, что один из беспилотников был сбит над акваторией Черного моря в километре от ближайшего населенного пункта, нашли обломки БПЛА и возле села Портовое. Канал сообщил, что часть нейтрализованных дронов упала вблизи железнодорожных путей и нефтебазы, однако ни один из БПЛА своей цели не достиг.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Локоть со стороны украинской армии. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. Никто из жителей населенного пункта не пострадал, однако повреждения получила хозяйственная постройка одного из частных домов. Его владельцам Старовойт пообещал помочь в ремонте.