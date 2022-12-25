Mash: судьи в Подмосковье получили угрозы применения фекальных бомб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В несколько судов Подмосковья поступили сообщения об угрозе применения фекальной бомбы, сообщает Telegram-канал Mash. Механизм работы такой бомбы пранкеры описывать не стали. По данным канала, из-за сообщений о минировании работников судов эвакуировать не стали.

Как пишет Mash, сотрудники службы безопасности обошли здания судов по периметру. По итогам проверки снаряды и мины найдены не были.

Ранее СМИ сообщали, что 58-летний житель Пензы пригрозил отправить бомбы и ракеты сотруднику компании «Мегафон» после того, как с его абонентского счета списали 86 рублей. После озвученных угроз кинологи и сотрудники ОМОНа пришли в квартиру к мужчине с обыском, однако никаких взрывных устройств не нашли.

4 декабря в Подмосковье пассажир пригородного электропоезда сообщил полиции о бомбе в салоне, чтобы ему помогли быстрее найти забытую сумку. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность за сообщение о ложном минировании.

До этого во Владивостоке мужчина не успел попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников безопасности и из мести сообщил о «минировании» перрона железнодорожного вокзала. После этого вокзал и перроны осмотрели сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, но взрывных устройств не обнаружили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).