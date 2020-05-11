Магадан продлевает карантин до 26 мая

https://static.news.ru/photo/22c57008-9343-11ea-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магаданская область продлевает карантин до 26 мая, но жителям трёх городов разрешены прогулки и занятия спортом. Самоизоляцию предписано соблюдать всем жителям региона от 65 лет.

Разрешается выходить из дома при обращении за медицинской помощью, на работу, за товарами и услугами первой необходимости, для выноса мусора и выгула собак. Двухнедельный карантин должны проходить все прибывающие в область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вахтовики должны быть в обсерваторах, которые организует работодатель. По-прежнему закрыты точки общепита, развлекательные центры и отдельные торговые.

Гулять разрешено жителям Магадана, Ольского и Хасынского округов. Можно гулять по два или четыре человека, если это семья. При этом необходимо соблюдать дистанцию, избегать мест массового посещения, не появляться на детских площадках. Такие же требования действуют и к занятиям спортом при условии, что занимающиеся группы должны соблюдать дистанцию пять метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Татарстана отменили пропуска для выхода из дома в режим самоизоляции. Такой режим действует в республике с апреля.