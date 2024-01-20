Кран рухнул на рабочего в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске на ТЭЦ-3 на рабочего упал строительный кран, сообщила пресс-служба регионального СК. Крановщика госпитализировали с травмами различной степени тяжести, он в реанимации. Начата проверка.

В утреннее время 20 января 2024 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о падении строительного крана, в результате которого пострадал 58-летний работник теплоэлектростанции, — сообщил Следком.

Ведомство опубликовало фото с места происшествия. На них видно рухнувший кран.

По предварительным данным, падение крана произошло в результате монтажных работ. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности. На месте работает следственно-оперативная группа.

В ноябре в Подмосковье во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком» в городском округе Красногорск произошло обрушение башенного крана. Упавшая стрела задела котельную, повредив крышу и фасад, но в МЧС уверяли, что это не отразится на ее работоспособности. В результате пострадал один человек.

В сентябре в Грозном во время урагана в результате падения строительного крана погиб рабочий, находившийся в кабине. ЧП произошло на стройплощадке возле здания государственного университета.