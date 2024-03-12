Летчики из Оренбурга погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области Губернатор Паслер сообщил о гибели оренбургских летчиков в Ивановской области

Фото: NEWS.ru

Оренбургские летчики погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он уточнил, что они служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку. Других подробностей о погибших он не привел.

На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята, — написал он.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. У него произошло возгорание в одном из двигателей. Во время полета на борту самолета находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Telegram-канал Baza сообщил, что пилот разбившегося самолета увел горящий борт от падения на жилой массив, когда понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома. По данным канала, самолет совершал учебный полет и рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Очевидица произошедшего, местная жительница Мария рассказала NEWS.ru, что самолет загорелся в небе, после чего пошел на снижение и рухнул на местном кладбище. По словам женщины, она слышала хлопки.