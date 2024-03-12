Стало известно, как пилот рухнувшего под Иваново Ил-76 спас десятки жизней Baza: пилот рухнувшего под Иваново Ил-76 увел борт от жилой застройки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилот разбившегося в Ивановской области Ил-76, когда понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, увел горящий борт от падения в жилой массив, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, самолет совершал учебный полет. Борт рухнул в лесополосе в районе кладбища, уточняют авторы канала.

Днем 12 марта Telegram-канал «112» сообщил о крушении военно-транспортного самолета в Ивановской области. В Сети появились кадры падения Ил-76. На них видно, как у самолета горит двигатель, а за самим бортом тянется густой черный дым. Очевидцы на земле кричали, что у воздушного судна в полете отпал двигатель.

Очевидица произошедшего местная жительница Мария рассказала NEWS.ru, что в небе над городом Иваново загорелся самолет, после чего он пошел на снижение и рухнул на местном кладбище. По словам женщины, она слышала хлопки. К месту происшествия выдвинулись медики и пожарные, добавила она.

Ранее на севере Мексики разбился частный легкомоторный самолет Piper PA-46, все находившиеся на борту погибли. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. По данным Генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина.