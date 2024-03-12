«112»: военно-транспортный самолет разбился в Ивановской области

Telegram-канал «112» сообщает о крушении военно-транспортного самолета, предположительно Ил-76, в Ивановской области. По данным канала, борт не дотянул до полосы аэродрома «Северный» и рухнул в лесопосадке. Канал утверждает, что в самолете находились 12 человек — 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Информации о пострадавших пока нет. Минобороны эту информацию не комментировало.

В свою очередь Telegram-канал SHOT уточняет, что судно упало в поле рядом с деревней Подталицы. По его информации, причиной крушения стала техническая неисправность. На опубликованных в Сети кадрах видно, как за самолетом тянется густой черный дым. Один из очевидцев при этом кричит, что у борта в полете отпал двигатель.

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