В Мексике разбился частный самолет Четыре человека погибли при крушении частного самолета на севере Мексики

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На севере Мексики разбился частный легкомоторный самолет Piper PA-46, в результате чего все находившиеся на борту погибли, сообщает издание Mexico News Daily. Авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.

По данным Генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что воздушное судно разорвало на несколько частей. По предварительным данным, в транспортном средстве закончилось топливо.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. 52-летний мужчина с дочками 10 и 12 лет Мадитой и Анник находились на борту небольшого одномоторного самолета, который рухнул в воду с высоты. По информации национальной полиции государства Сент-Винсент и Гренадины, также погиб пилот, который вместе с пассажирами вылетел в направлении Сент-Люсии.

До этого конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии. Американский военный самолет разбился у побережья одного из островов Якусима. На борту самолета находились восемь человек. Береговая охрана Японии была уведомлена о крушении воздушного судна. Местные жители рассказали, что у самолета загорелся левый двигатель при падении в море.