«Были слышны хлопки»: жители Иваново раскрыли подробности падения самолета Местная жительница сообщила о падении горящего самолета в Иваново

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В небе над городом Иваново загорелся самолет, после чего он пошел на снижение и рухнул на местном кладбище, сообщила NEWS.ru очевидица произошедшего Мария. По словам местной жительницы, она слышала хлопки. К месту происшествия выдвинулись медики и пожарные, добавила женщина.

Около часа в небе загорелся самолет, пошел на снижение. Упал на Богородском кладбище. Были слышны хлопки. Недавно туда промчались машины скорой помощи и пожарные. Вроде уже потушили, потому что в небе чисто, — сказала свидетельница произошедшего.

Военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет в Ивановской области, потерпел крушение при взлете, сообщили позже в Минобороны РФ. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей.

В свою очередь Telegram-канал SHOT уточняет, что воздушное судно упало в поле рядом с деревней Подталицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как за самолетом тянется густой черный дым. Один из очевидцев при этом кричит, что у борта в полете отпал двигатель.

24 января военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области — его сбили с территории Украины из ЗРК Patriot. В Министерстве обороны РФ уточняли, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.