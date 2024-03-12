Минобороны подтвердило крушение самолета Ил-76 в Ивановской области МО РФ: самолет Ил-76 потерпел крушение при плановом полете в Ивановской области

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Падение Ил-76 в представлении ИИ

Военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет в Ивановской области, потерпел крушение при взлете, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, — заявили в министерстве.

Ведомство также получило доклад с места происшествия. Согласно ему, предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. Уточняется, что комиссия Главного командования ВКС России направилась в Иваново для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сети появились кадры с места крушения самолета в Иваново. На них запечатлен поднимающийся в воздух столб дыма.

Как рассказала очевидица авиакатастрофы Мария, сперва в небе над Иваново загорелся самолет, после чего он пошел на снижение и рухнул на местном кладбище. По словам женщины, она слышала хлопки. К месту катастрофы направились медики и пожарные.