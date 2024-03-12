Опубликованы кадры падения самолета в Иваново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места падения самолета в Иваново. На них запечатлен поднимающийся в воздух столб дыма. По словам очевидцев, у воздушного судна загорелся двигатель. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Telegram-канал SHOT сообщил, что речь идет о самолете Ил-76. По его информации, он совершил экстренную посадку в лесополосе после возгорания двигателя.

На кадрах с моментом полета воздушного судна также видно, что у самолета горит один из двигателей. SHOT уточнил, что экипаж увел горящее судно от жилых домов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о крушении военно-транспортного самолета, предположительно Ил-76, в Ивановской области. По данным канала, борт не дотянул до полосы аэродрома Северный и рухнул в лесопосадке. Канал утверждает, что в самолете находились 12 человек — 7 членов экипажа и 5 пассажиров.

Очевидец произошедшего Мария рассказала, что над городом Иваново загорелся самолет, после этого он пошел на снижение и рухнул на местном кладбище. По ее словам, к месту происшествия выдвинулись медики и пожарные.